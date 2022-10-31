日本10月11日已經開放免簽自由行，民眾開心出國之際，不免想帶回伴手禮回台讓親友同樂，但牙醫師提醒，伴手禮中有4類特別傷牙，包括炸物、甜食、澱粉類食物、醃漬品，前三款若非澱粉就是糖分含量高，一般人可以理解，但醃漬品多含有亞硝酸鹽，會讓口腔中的牙齒長時間處在酸性環境中，會被腐蝕的坑坑疤疤外，亞硝酸鹽也較容易產生致癌物質，民眾食用時務必注意。

日本是國人最喜愛的旅遊國度，一開放免簽自由行，自然讓能出國者振奮瘋狂購物，也想分贈知名的伴手禮給親友，但牙醫師劉馥萱在臉書粉專發文表示，為了牙齒著想，4種伴手禮千萬不能過量，包括炸物、甜食、澱粉類食物、醃漬品。

她說明，炸物本身可能不甜，但澱粉的炸物最容易卡在牙縫中並分解為醣類，成為蛀牙的推手，因此民眾應該吃完零食後就快漱口，以便沖走卡在牙縫中的食物碎屑。

至於巧克力、羊羹、和菓子等甜食，她說明，這類食物糖分高，會附著在牙齒上，有利於細菌繁殖；糖尿病患者也會因為疾病降低口腔抵禦細菌的能力，更容易被入侵。

劉馥萱提醒，澱粉類食物，例如蛋糕卷、大福和雞蛋糕，會透過代謝作用變成糖分，繼而產生酸性物質，而磨損牙齒的琺瑯質，進而導致蛀牙。

醃漬品也是要小心之物，她表示，醃漬品多含有亞硝酸鹽，可能產生致癌物質；此外，口腔如果長時間處在酸性環境下，會讓牙齒被腐蝕得坑坑疤疤，最後蛀牙、甚至牙周疾病。