搞笑團體《浩角翔起》成員阿翔主持風格搞笑，深受許多粉絲喜愛，曾兩度拿下最佳綜藝節目主持人獎，實力獲業界肯定，他和妻子Grace結婚11年，共同育有2女1子，時常在社群平台分享一家人的幸福生活，近日正逢萬聖節，Grace曬出與女兒合照，卻被網友認錯是阿翔穿女裝，讓人哭笑不得。

近期正逢萬聖節，Grace帶著家中寶貝出門共襄盛舉，現場活動不少大人小孩都穿著精心製作的萬聖節服裝，她透露女兒出門時穿的是公主裝，但因為想和媽媽穿母女裝所以就放棄公主造型服裝，讓Grace幸福形容女兒「眼裡都是愛媽媽的愛心」，只見母女倆都穿著粉色上衣，同樣以下衣失蹤的造型現身露出修長美腿，不過長女小泡芙笑起來瞇瞇眼的樣子神似阿翔，讓許多網友直呼：「抱歉抱歉，第一眼，以為阿翔縮水了」、「戴長假髮的阿翔」、「真的太像爸爸了，一模一樣」、「不愧是爸爸的前世情人唷⋯⋯女兒真的好像女版阿翔」，Grace也替女兒平反：「比阿爸美啦」，也有網友大讚：「姐姐遺傳到媽媽的長腿，好漂亮唷」、「小泡芙越來越高挑，跟媽媽一樣比例好」。

Grace分享阿翔與二女兒的互動，女兒蕾蕾問阿翔她幾歲可以結婚，阿翔直接回應：「這什麼奇怪的問題？不准啊」，這時候女兒才透露想要結婚的是想要得到一個免費戒指，面對女兒的逼問，阿翔才保守說「⋯⋯80吧！」讓女兒80歲才可以結婚，逗趣反應笑翻眾人。