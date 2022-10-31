軟板廠台郡(6269)前3季每股稅後盈餘為9.1元，台郡財務長熊雅士表示，台郡已逐步展現今年將先維穩獲利再優化毛利率為營運首要目標成果，我們樂觀地認為第4季仍然可維持旺季營運表現，第4季整體生產產值將較2021年同期約略持平，對於明年我們沒有那麼悲觀。

台郡今天下午舉行電話法說會，台郡前3季合併營收為289.47億元，年增24.3%，合併毛利率為17.4%，年增0.7個百分點，營業淨利率為9.1%，年增2個百分點，稅後盈餘為29.78億元，年增89.6%，每股盈餘為9.1元，其中第3季受惠於傳統旺季來臨，單季合併營收為121.43億元，季增66.1%，年增33.5%，單季稅後盈餘為19.06億元，季增560.8%，年增103.7%，單季每股盈餘為5.98元。

熊雅士表示，台郡科技2022年第3季營運表現相當亮眼，第3季合併營收121億元及每股盈餘5.98元，皆創下歷年同季新高紀錄，台郡已逐步展現今年將先維穩獲利再優化毛利率為營運首要目標的成果，我們樂觀地認為接下來第4季仍然可維持旺季營運表現。

台郡預估，2022年第4季整體生產產值將較2021年第4季約略持平。

熊雅士表示，下半年是手機新機量產時間，照往年趨勢，10月及11月是高峰，隨著新機推出逐漸下滑，今年應該類似往年，目前主力客戶對我們近期預測及說法沒有太大幅度的改變，預估第4季手機對比第3季持續有雙位數成長，約佔營收比重55%到60%，電腦約佔30%到35%。

法人詢問鴻海(2317)鄭州廠事件是否影響客戶拉貨？熊雅士表示，短期沒有看到客戶對我們需求拉貨受到影響，疫情對某廠區有影響，我們相信客戶對供應鏈彈性管理應變能力，不會有太大的影響。

熊雅士指出，台郡近年來營運策略選擇加速投資及聚焦高頻傳輸技術，今年第3季高頻傳輸相關產品線(LCP/MPI)佔營收比重約30%，在今年國際局勢動盪及經濟通貨膨脹升息的不利環境下，公司仍專注佈局中高階客戶及產品線，毛利率優化表現顯示此策略的成功，兩岸新廠生產效率提升及彈性調度快速解決人力及供應鏈障礙，更展現台郡優異的營運管理能力。

近幾年地緣政治引發供應鏈移轉，熊雅士表示，在兩岸以外地區發展是趨勢，我們會配合客戶進度不會缺席。

熊雅士表示，台郡聚焦在中高階產品，受到整體不利因素影響比較小一點，對於明年景氣沒有那麼悲觀，公司也訂下每年要成長的目標。

台郡為台灣PCB業首家加入RE100，承諾於2040年實現100%使用再生能源：台郡科技於今年九月正式加入由氣候組織 (The Climate Group) 與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 所主導的「全球再生能源倡議RE100」，承諾將於2040年達到全公司100%使用再生能源的目標，藉此驅動台灣再生電力產業的發展與永續未來的實現；同時跟隨碳淨零排放的世界趨勢，以減少氣候變遷造成的衝擊影響。台郡科技加入RE100，主要希望透過確立綠電使用目標，帶領集團在目標期程內完成能源轉型，同時將碳管理目標下達至供應鏈，完善集團碳管理；台郡也期望能與企業先進發揮在市場上的影響力，最終能為市場帶來真正的改變，邁向永續能源的終極目標。