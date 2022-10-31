台股10月處在萬三關卡附近多空拉鋸，上周雖一度（10/25）失守天險12,682點，但事實上已有不少買盤觀察到目前台股本益比在10倍附近，處歷史低檔水位，因此有部分資金持續轉向具下檔保護的高息股或優息等族群及相關ETF，此一趨勢，值得投資人特別留意。

富蘭克林華美投信建議，展望11月，聯準會升息態度可望轉偏鴿派，加上明年第一季預估升息有機會觸頂，台股整理告一段落，建議趁早利用多因子選股策略的台灣Smart ETF(00905)，逢低進場做長期存股投資。國內唯一兼具ESG及高股息的存股型ETF「國泰永續高股息ETF」經理人游日傑分析，高股息受到投資人喜愛，原因可能有三：1.近年存股蔚為主流思想，一般選擇投資ETF的投資人，多抱著中長期投資想法，而高股息ETF提供了投資人一種安心感，而存股理念也確實能讓短線過度頻繁交易的問題得到改善；2.在目前股災環境下，較不受景氣影響的非循環類股、防禦型的電信類股等，表現較為平穩，高股息ETF中多涵蓋相關族群，也展現了較佳的抗震力；3.在升息環境下，提供較高收益的股權性資產相對更顯得珍貴。

富蘭克林華美台灣Smart ETF(00905)基金經理人林承漢表示，由於當前不確定性造成的短期波動不應影響台灣企業其長期盈利增長軌跡，根據大摩報告顯示，儘管2022年和2023年台股獲利增長將放緩，惟仍具高於趨勢的ROE，對長期投資者仍有吸引力；台股的股利率高於亞太多數地區股市，亦提供下行支撐，並為投資者提供一個防禦角度，最終仍將吸引資金進駐。

統計台灣ETF發行流通量排行榜Top 10的ETF依次為：國泰永續高股息(00878)、元大台灣50反1(00632R)、元大高股息(0056)、國泰台灣5G+(00881)、富邦特選高股息30(00900)、群益10年IG金融債(00724B)、國泰智能電動車(00893)、中信中國高股息(00882)、元大台灣50(0050)、國泰A級公司債(00761B)等。