台灣生物產業發展協會日前舉行會員大會，選舉第十七屆理監事，並於10月27日召開理監事聯席會。選舉結果由生物技術開發中心執行長吳忠勳連任理事長，副理事長則由維梧資本創投合夥人馬海怡及資誠榮譽副所長曾惠瑾接任。

此次選舉亦有六位新血加入理監事會，包括保瑞藥業盛保熙董事長、永昕生醫陳佩君董事長、三福生技鄭建新總經理、資誠游淑芬會計師、台灣神隆盧麗安總經理以及懷特生技李伊伶副董事長，理監事陣容十分堅強。

台灣生物產業發展協會自1989年成立迄今已有33年，目前有145家團體會員，涵蓋近五千位?官學研醫通訊成員，是國內歷史最久、層面最廣的生物產業協會。此屆理監事會成員涵蓋生醫產業、學術研究機構、創投界等重量級人士。

連任的吳忠勳理事長表示，協會四大任務包括推動國際互動交流、打造政府與產業溝通平台、人才培育及鼓勵傑出的生技公司與研發單位。並透過舉辦「亞洲生技大會」、參與國際各大生技展會等國際合作；舉辦「與政府有約」活動、開辦「生技?業深耕學院」的專業培訓課程以及舉行「傑出生技產業獎」來落實。

他也指出在陳建仁首席顧問的指導下，協會另設置產業委員會、會員委員會、活動委員會與農業生技、生技服務、創業整合、醫藥法規、Medtech、生物相似藥、國際合作等焦點小組與委員會，由理監事擔任主任委員與召集人，期望借重理監事經驗見識，擴大產業服務的範圍，並在生物產協的平台上，協同各方的資源，順利推動生技產業的發展。

而第十七屆另外兩位常務理事為台康生技劉理成董事長及國衛院司徒惠康副院長，常務監事由泰合生技李世仁董事長接任，並續聘李鍾熙前理事長為名譽理事長。

新任理事會除了正副理事長吳忠勳、馬海怡與曾惠瑾，常務理事劉理成、司徒惠康之外，還包括台杉投資生技基金合夥人沈志隆博士、安基生技新藥黃文英董事長暨總經理、Onward Therapeutics葉常菁董事長、基亞生技張世忠董事長、免疫功坊張子文董事長、訊聯生技蔡政憲董事長、杏輝藥品李易達副董事長、中華開發資本大健康事業群何俊輝負責人、台耀化學楊志平執行長、祥翊製藥吳永連董事長、台糖陳昭義董事長、永昕生醫陳佩君董事長、三福生技鄭建新總經理、保瑞藥業盛保熙董事長等產業領袖。

政府及學研界理事方面則有中國醫藥大學校長洪明奇、陽明交通大學康照洲教授、臺北醫學大學張文昌教授、臺灣大學教務長丁詩同、工研院生醫所林啟萬所長、食品工業發展研究所廖?成所長、中央研究院梁啟銘及吳金洌客座講座等人。

監事會部分則除了常務監事李世仁董事長之外，有普生公司林宗慶董事長、資誠游淑芬會計師、台灣神隆盧麗安總經理、美吾華懷特生技新藥李伊伶副董事長。