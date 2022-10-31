美股28日科技股帶頭漲，台股31日開高走高，外資轉為小幅買超且匯出暫休，但因國際美元指數走揚，新台幣貶勢延續，上演股匯不同調，終場收在32.21元兌1美元，貶值6.2分，台北外匯經紀公司成交量9.4億美元。

新台幣同步收月線，10月累計重挫4.67角或1.45％，月線連五貶。外匯交易員表示，聯準會（Fed）11月利率決策會議將舉行，市場認為就經濟數據的表現，通膨有機會放緩，Fed強硬鷹派可望放軟，加上大型科技財報表現佳，美股情緒趨樂觀，四大指數齊喊衝，台股跟著啟動反攻，最後上漲161點至12,949點，外資也轉為小幅買超45億元，資金也暫未再匯出，但新台幣卻與台股脫鉤，延續先前的貶勢。

外匯交易員指出，儘管外資匯出停手，加上月底最後一個交易日，出口商拋匯需求進場，但新台幣卻未能隨台股同步反攻，主要因國際美元指數反彈靠向111，非美貨幣全部走跌。接下來全球密切關注美國通膨數據，及Fed利率會議結論，提供股匯市及外資動向最新指引，並決定新台幣升貶。