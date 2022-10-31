「神旺商務酒店」景寓客房可看到林森公園與繁華街景，是酒店內搶手的房型。 (神旺商務酒店提供）

客房內設有降板浴缸的豪華乾濕分離浴室，提供浴鹽及暖燈，讓入住的民眾在浴室就可輕鬆泡湯。 (神旺商務酒店提供）

「神旺商務酒店」官網線上旅展，原價6485元的雙人房，專案每晚3999元起，優惠直逼62折。 (神旺商務酒店提供）

疫情趨緩，2022 ITF台北國際旅展本周即將熱鬧展開，「神旺商務酒店」搶先推出官網線上旅展，限時7天快閃，原價6485元的雙人房，專案每晚3999元起，優惠直逼62折；入住再享房型限量升等，還有豪華降板浴缸可以泡湯，業者加碼招待同行1位11歲以下兒童免費入住。

「神旺商務酒店」位於南京東路與林森北路商圈，面對萬坪公園綠地，鄰近國際精品店、餐廳、戲院等，商務、娛樂、生活三大機能一應俱全。不只外部機能方便，酒店內部的住宿環境也很優質，尤其酒店以豐富的本土藝術珍藏著稱，每間客房皆擁有大片落地窗，更設有降板浴缸的豪華乾濕分離浴室，提供浴鹽及暖燈，讓入住的民眾在浴室就可輕鬆泡湯，想泡多久就泡多久；浴室空間寬敞，頗為舒適。

11月1日至7日，「神旺商務酒店」推出ITF線上旅展超值住房專案，雙人住宿每晚3999元起，可獨享限量升等景寓房型，景寓房型可看到萬坪林森公園與繁華街景，是酒店內搶手的房型。專案內容還有豐盛Minibar與付費電影免費看，業者再加碼招待同行1位11歲以下兒童免費入住，隔日可食用豐盛的早餐Buffet，包括擔仔麵、米粉、麻油麵線等多款「台味」美食，通通有機會吃到。