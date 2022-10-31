九合一負面選戰層出不窮，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今(31日)發文表示，昨有支持者傳來一個北台灣網路民調，點進去操作後才發現有鬼，點到最後一頁後竟然發現令人生疑的關鍵點，在桃園市號碼黨籍都對，但在鄭寶清的刮號註記裡頭加了「背骨仔」三字；在台北市則號碼順序有誤，且在蔣萬安的括號註記裡頭寫上「中共國民黨」的誤導字眼，令他質疑誰在做搞鬼民調文宣戰？並合理懷疑是民進黨指使側翼所做的。

鄭寶清在臉書PO文指出，這應該就是有人刻意搞鬼的「用push poll形式的負面文宣」，就是誘導選民不投票給鄭寶清、蔣萬安的惡意文宣，不得不「合理懷疑」就是民進黨或其網軍側翼，在用搞鬼民調文宣拉抬選情刻意操作，打壓鄭寶清及蔣萬安選情，散播意圖使人不當選的假訊息資料，嚴重違反《選罷法》第104條規定的處五年以下有期徒刑之罪責，檢調機關應該立即主動調查誰在搞鬼的背後真兇，以免嚴重影響選情的變化！

他強調，為什麼會「合理懷疑」是民進黨或其指使的政治側翼網軍，在搞鬼如此低級惡劣的「誘導式」假民調真文宣呢？因為他們所打壓的對象就是民調正逐漸往上快速攀升剛要開始逆轉勝的鄭寶清，以及民調聲勢已逐漸拉抬上升遙遙領先陳時中選情的蔣萬安。

他說，桃園市及台北市兩個直轄市選區，這是民進黨在北台灣選情正陷入危機困境的政治灘頭堡，攸關民進黨蔡英文黨主席會不會敗選辭職下台，而成為跛腳總統的重中之重選區，同時也牽動衝擊2024總統與立委大選選戰情勢變化的最關鍵兩個選區，不得不嚴重懷疑這是民進黨在下重手「惡意搞鬼」，且欺人太甚、吃人夠夠的下流假民調文宣的不擇手段政治操作，希望選民不要因此被惡意誤導而投下錯誤的投票支持人選。

鄭寶清表示，鄭運鵬的登陸中國經商大賺人民幣，又為了選舉大搞抗中保台的雙標惡行，已經是衆所皆知的政治變色龍，又爆發其特權特許與中國軍方、國營背景的三大電信公司進行涉嫌官商勾結的「親中」行為，以及申請中國專利用「中國台灣」矮化自己的國格尊嚴並大幅引用被美國制裁的華為、中興技術，這難道不構成台灣重大的國安漏洞危機嗎？民進黨真的還能如何抗中保台？