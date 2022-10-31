潘姓男子委託黃姓墓園師傅處理父親土葬用的墓穴，結果尺寸完全不對、放不下棺木，要求黃男修改被拒，只好找其他師傅接手處理。沒料黃男心生不滿，下葬前一天搗毀潘父墓穴挨告。黃男不承認犯行還稱看到墓穴被破壞「這就是報應」，一審認定黃男罪證不足，判無罪。二審高雄高分院查出黃男是墓園唯一管理人，破壞行為屬實，依毀損罪判拘役50天確定，可易科罰金。

2020年1月潘男父親過世，選擇土葬在高雄市大寮區「永生園」墓園，以3000元委託黃男挖坑、修建墓穴，預計2周後下葬。

但潘男1周後到現場視察發現，黃男挖的坑尺寸、深度都不對，根本放不進父親的棺木，當場要求黃男修改，但黃男拒絕。眼看父親兩天後就要下葬，緊急改由另一名劉姓墓工接手處理。

沒想到，下葬前一天傍晚，潘男和妹妹特地到現場巡查確認，潘男胞妹一下車就看見黃男拿磚頭敲打父親的墓穴，新作的磚牆水泥尚未凝固風乾，就被黃男破壞的亂七八糟，不堪入目，黃男被發現，還緊急騎車閃人。潘男當下立刻報警，同時趕緊聯繫劉男緊急修復，所幸趕上隔天的安葬典禮。

潘男懷疑黃男挾怨報復，事後提告求償。一審認為，潘男只能提供現場墓穴遭破壞的照片，光憑潘男及妹妹的證詞，無法佐證破壞人是黃男，判黃男無罪。

潘男不服上訴至高雄高分院，黃男辯稱，他索討施作墓園後面磚牆的2萬元工資不成才會惱羞成怒、阻擋墓穴施工，但破壞墓穴的不是他，看到莫穴被破壞他很高興，覺得「這就是報應」。後來在牧師協調下，由潘男另外支出1萬元給牧師，待安葬後再由牧師轉交給黃男。

二審高雄高分院法官發現，該墓園平時幾乎只有黃男一人負責維護，傍晚過後其餘工作人員都已下班，只剩黃男一人收拾善後。合理判斷，只有黃男知道潘家墓穴修繕的工事，認定潘男胞妹說法屬實，依毀損罪判黃男拘役50天確定，可易科罰金。民事部分，黃男應賠償潘男5萬2000元確定。