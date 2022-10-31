新北市長選舉，藍綠持續交火。林佳龍競選辦公室指出，新北市長侯友宜日前在造勢場合喊出「中和社宅已經蓋好 3800 戶」影片，質疑侯市府數字假造，要求侯友宜說清楚講明白，最後更呼喊口號「新北社宅不要騙，假面市長別落跑」。

林辦發言人李坤城表示，按照內政部統計，目前中和地區社宅是 1765 戶，再加上規畫中的中和灰磘地區也不到，這個數字就算是「中央加上新北」都不到這樣的戶數，「根本兜不攏」，侯友宜應該說清楚講明白，中和區的社宅戶數到底從何而來？

立法委員江永昌也出席記者會指出，鄉親聽到侯友宜說法，真的一頭霧水，他認為侯友宜身為地方父母官，卻講出錯誤數字，侯友宜說的「侯侯做代誌」，讓民眾認為「侯有疑點、侯有疑慮、侯有疑問」。

新北市議員張志豪則批，侯友宜聲稱任內興建中和 3800 戶社會住宅完全是扯謊，如果聲稱只會「侯侯做代誌」，那政策內容是什麼？政見達成了沒有？不該欺騙人民，議會總質詢時不斷問侯友宜新北市的社宅總量，而現在的量就是不夠，怎麼能用欺騙市民說有 3800 戶？張志豪說，「侯友宜必須為數字錯誤道歉，因為這不是事實」。

新北市議員候選人張嘉玲則說，侯市長既然講已經建好，想要申請社宅的市民朋友，可以打電話到市長室，讓市長告訴你要到哪裡申請，請侯市長不要成為韓國瑜 2.0，請侯市長趕快出來說清楚。

而在侯市府因梨泰院事件發生後，針對新北耶誕城舉辦召開跨單位會議，李坤城則表示，新北耶誕城行之有年，不該為了一個事件才檢討交通維安是否有疏失，特別是今年日期最長、經費最高。他強調，議員在議會已經呼籲多次市府團隊要針對板橋地區居民所提出的交通、噪音等民怨進一步檢討，很遺憾看到侯市府在不幸事故發生後才來檢討維安計畫，但還是希望「新北市府能引以為鑑，好好檢討」。