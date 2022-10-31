味全龍昨天扳回一城，成功將戰線延長到洲際，今天力拚追平系列賽，教練團會視先發投手王維中狀況做調整，總教練葉君璋說：「會有些設定。」至於首戰僅投不到兩局的布里悍今天有無機會在牛棚待命？葉總肯定地給出否定答案，並說：「如果有明天......」

龍隊昨天靠著雙洋投鋼龍、霸曼聯手壓制中信兄弟打線，攻守兩端也都有所發揮，首戰發生隱形失誤的張政禹昨天飛撲美技長傳抓下最後一個出局數，也瓦解兄弟反撲氣勢，用防守為球隊做貢獻。

葉總說：「棒球跟人生滿像的，能帶給很多人啟發。像是你做錯事後，有機會為工作做貢獻，有些人應該能體會到這樣的事，這也是職業運動存在的意義。比賽也是這樣，有時候是狗熊，但有時也能成為英雄。」

用張政禹的最後美技成功延長戰線是否能讓球隊氣勢更好？葉君璋認為，昨天比賽已經結束了，今天是重新開始。今天推出王維中先發，但由於他已許久未投過長局數，教練團也會持續觀察他的狀況，另位先發投手林子昱也會在牛棚待命。

至於首戰僅投46球的布里悍今天確定不會登板，若能將戰線延長到第4戰，將會是龍隊的先發投手，葉君璋說：「不管怎樣他還是在我們球隊中功勞很大的，他的表現一直很穩定，不管狀況好不好都能把比分控制在一定範圍內，對他的信任還是百分之百。」