高端今天主動公布疫苗單劑價格約840元，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，雖無法公布莫德納、BNT疫苗價，但高端更便宜。國民黨台北市議員徐巧芯提出5點狠酸，「不好的東西，連買都不該買，還比價？笑死。」

徐巧芯直言，王必勝說高端疫苗買840元沒有比BNT、莫德納貴，但真正的問題是，高端疫苗跟人家根本是在比心酸的。

徐巧芯列舉5點打臉，第一，人家都得到WHO國際認證，你什麼都沒有，憑什麼賣這麼貴？第二，「別人的疫苗都做了三期實驗，你一個1.5期，EUA可能要被撤銷的，有什麼可比性？」

徐巧芯說，第三，打BNT跟莫德納可以出國走透透，恢復正常生活，打高端連去日本都還要做PCR，不少打了的人都嫌倒霉，還好意思講得洋洋得意？

徐巧芯指出，第四，BNT疫苗可以研發次世代，可以賣到世界各國，高端的唯一客戶是中華民國政府，沒有其他國家要，連比都沒得比，最後是審計部的資料推算回去的價格、李秉穎的記憶說的是一劑1000多元，為什麼會有價差？仍然沒有說明。

她批，不好的東西，連買都不該買，還比價？笑死。