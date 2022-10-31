九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長候選人都積極準備中。高雄市長陳其邁今（31）日更是在臉書上分享，高雄捷運黃線機廠動土了，陳其邁也提到，高雄兩年拚四年，從捷運系統4線齊發，以最快速的時間進行，可以看見市府緊緊緊的效率，高雄建設突飛猛進，產業轉型有目共睹，引發討論。

陳其邁今日在臉書上指出，「今天捷運黃線YM01標機廠統包工程動土，全線預計117年底完工通車」，陳其邁也感謝捷運局同仁辛勞，以及蔡英文總統和行政院長蘇貞昌的支持。陳其邁強調，高捷黃線是高雄市綠色交通重要的一環，也會跟紅、橘線、輕軌、台鐵，形成格狀的路網。在他上任後，宣布「捷運4線齊發」，而在市府團隊齊心努力下，由林欽榮副市長領軍跟中央做最密切的合作跟溝通。

陳其邁直言，2年內獲得行政院核定岡山路竹延伸線2階、黃線、小港林園線等3條路線，加上輕軌二階C17~C24通車，高雄全面邁入大眾運輸時代。捷運黃線總長約22.91公里，共22座地下車站、1座高架車站，行經鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區；總服務人口共約116萬人，占高雄市總人口約41.8%。途經正修科大、高雄科技大學、高雄醫學大學等3所大學，加計共有10所學校，服務學生約計5.5萬人。

陳其邁也說，並有長庚、高醫、國軍醫院等3間醫院，串接亞洲新灣區、三多商圈、四維行政中心等都會核心區，以及三民建工路、鳳山五甲路等人口稠密區，還有旅運熱點的澄清湖、棒球場。除了串聯都會區的醫療、大專院校、觀光資源、文創產業等重要交通節點外，與紅線三多商圈站、前鎮高中站、橘線衛武營站、信義國小站轉乘、台鐵民族站、正義站，以及輕軌高雄展覽館站、C28站，都可發揮轉乘效能，對城市發展更有力道。

陳其邁更拿出沈榮津副院長代表行政院蘇院長出席的致詞表示「高雄兩年拚四年，從捷運系統4線齊發，以最快速的時間進行，可以看見市府緊緊緊的效率」，陳其邁表示，也因此台積電等各大高科技產業紛紛南下來投資設廠；再加上高科技半導體S廊帶的成型，中央與地方密切合作，地方共同的團結努力，高雄建設突飛猛進，產業轉型有目共睹。

最後陳其邁指出，捷運黃線在去（110）年7月14日完成環評通過、12月21日完成國發會審查，今年3月由行政院宣布核定捷運黃線綜合規劃計畫，8月17日捷運黃線YM01標機廠統包工程評選委員會評選完成，全線預定於117年底完工通車，周邊也結合TOD開發基地（大眾運輸導向型發展），創造軌道運輸最大效益，讓市民生活更便利。