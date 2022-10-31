為落實公有土地永續發展，台南市政府地政局今(31)日在南科贊美酒店，舉辦「台南市麻豆工業區市地重劃抵費地設定地上權招商案」台南場招商說明會，邀集國內及在地產業投資者與會，台南市長黃偉哲親自出席並致詞，他希望藉由近距離的與廠商互動與交流，瞭解投資者之需求與意願，再創麻豆工業區未來之發展與願景。今天的說明會也有地方民意代表也出席，共同關心招商情形。

市長黃偉哲表示，麻豆工業區的地理位置很好，不僅在高速公路旁邊，離南科又近，未來可以連接跟善化、新市的南科廠商，是台南工業發展重中之重的地方，今天辦理土地地上權的招商，地上權的使用時間設定得比較久，比起一般租賃的還要久，對於一般工廠的生命週期來講，綽綽有餘，他期待各家公司來麻豆工業區創造企業跟地區的繁榮。

台南市政府地政局今(31)日在南科贊美酒店，舉辦「台南市麻豆工業區市地重劃抵費地設定地上權招商案」台南場招商說明會，邀集國內及在地產業投資者與會，台南市長黃偉哲親自出席並致詞。(台南市政府提供)

麻豆工業區在台南市政府地政局團隊與土地所有權人共同努力下，已完成110.83公頃公辦市地重劃作業，並於111年1月21日竣工啟用，共提供約90公頃優質工業用地，其中包含約15公頃抵費地，可供工業發展與利用。麻豆工業區緊鄰國道一號麻豆交流道西側，交通便捷，距南科僅10至15分鐘距離，未來除可作為南部科學園區衛星園區外，亦可作為台南傳統產業重要生產基地。

台南市政府地政局長陳淑美表示，麻豆工業區設定地上權標的共計8筆，面積共約5公頃，為大面積且形狀方整之坵塊，每筆面積從2,962.88平方公尺至10,343.41平方公尺不等，使用分區分別為第二種甲種工業區及第二種乙種工業區，建蔽率70%、容積率270%，適宜的產業別有倉儲業、食品製造業、機械設備製造業、觀光工廠等。臨工業路之土地，除得供工廠必要附屬設施、工業發展有關設施外，並得供一般旅館、樓地板面積500平方公尺以下之批發零售、或樓地板面積300平方公尺以下之餐飲業等商業使用，適宜的產業別有觀光工廠、製造業相關產品之販賣門市等。

台南市政府為使釋出土地確實可帶動地區發展，抵費地除以標售方式處分外，同時採以設定地上權方式多元規劃，以有效運用土地資源，並落實多元處分及永續經營公有土地。(台南市政府提供)

台南市政府為使釋出土地確實可帶動地區發展，抵費地除以標售方式處分外，同時採以設定地上權方式多元規劃，以有效運用土地資源，並落實多元處分及永續經營公有土地。黃偉哲期許各優質產業能進駐麻豆工業區，除帶動產業升級及經濟再生外，亦促進整個麻豆、佳里地區產業發展，讓當地子弟、人才看見未來，建構安居樂業之宜居大台南。