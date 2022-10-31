雲林縣斗六市日前有名騎士遭警察攔下欲被開單，員警認為他並未騎在機慢車路段，並表示普通重型機車不可騎乘於外側車道，但卻被他當場打臉，認為該路段並未畫設「禁行機車」標示，員警被問到一時語塞，趕緊拿出交通法規手冊當場翻閱；影片內容也在網路上流傳，網友們議論紛紛「車主脾氣真好 EQ很高」、「警察的素質實在堪憂」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段6分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於雲林縣斗六市大學路三段上，1名機車騎士遭員警攔下，他表示從台北開心出遊到雲林，「騎在4輪專用道被警察攔下，我就說可是上面沒寫『禁行機車』，雲林縣警察馬上開始發表他的高見，說我這樣hen危險，我問哪裡危險，得不到一個答案，最後翻法條翻了一條『機車不在規定車道行駛』。

騎士瞬間傻眼，滿頭問號，「還有他(員警)說我跟前面的重機很近，那是我朋友 ，我們都有保持1車身的安全距離，最後我也懶得再跟他們說了，警察大人說的都對，我的錯，謝謝您們，辛苦了」。

從影片可見，騎士提出疑問認為，「所以現在沒有禁行機車(標示)也不能騎嗎？」，員警卻反問他「你78線(快速道路)可以上去嗎？那裡也都沒有寫啊」，他聽完員警問題後頓時傻眼，便反回應員警表示，快速道路白牌機車本來就不能上去，但是這裡是平面道路。

騎士的回答也讓員警說不出話來，並隨即拿出道路交通管理處罰條例手冊，翻了一下找到一條「機車不在規定車道行駛」欲開罰，員警還指出「為了大家路人的安全，也是為了你的安全」，還表示有機慢車道就不能騎中線車道，也認為「我們也是在防制車禍」；最後，他感到無奈也懶得再多說明，便回應「警察大人說的都對，謝謝，辛苦了」，員警也未向他開出任何罰單。

影片一出，網友紛紛留言表示「警察也應該要每年考核一下，避免這種連法條更新了都不與時俱進的發生」、「執法單位請先清楚法規再執法，不懂法規卻仍執法，就只是藐視專業、擾民」、「車主脾氣真好 EQ很高」、「警察的素質實在堪憂」、「這世界最大的謊言，『我是為了你好』」、「警察的教育不能等」。