大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標，遭人誣指捲入炒股案、運毒案，顏認為某建設前股東張宸嘉找友人黃國津寫文章爆料誣指他，對張、黃連帶求償100萬元，台北地方法院判決2人未盡查證義務且與事實不符，須連帶賠償10萬元。可上訴。

張男與曾經入股昇鴻建設開發公司，因與前負責人有經營糾紛，竟與黃男共謀，2016年6月1日由黃男上網發文「合法的坑殺，從某會計師事務所的集體墮落談起」，爆料單井內幕，並刊出前負責人照片，指控前負責人吸毒、染性病、私生活混亂、炒股。

同年6月28日，張、黃又在臉書PO文「驚爆內幕─立法院長王金平、海線教父顏清標家族涉入單井炒股案、遊艇運毒案事涉國民黨營事業」，隔天又PO「單井的門神是立法院長與台灣媽祖教宗」、「顏清標弟弟是昇鴻董事兼門神」、「顏清標家族的手從台中港伸到基隆碧砂港」等。顏清標對2人連帶求償100萬元精神慰撫金。

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