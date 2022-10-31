瑞士央行(SNB)周一表示，該行在2022年前九個月總共虧損了1422億瑞士法朗(約1426億美元)；不斷上升的利率和強勁的瑞朗，都削減了瑞士央行海外投資的價值。

這是瑞士央行成立115年以來最大的虧損，甚至略高於摩洛哥的年度經濟產出，但央行不會面臨破產。

由於瑞士央行在阻止瑞郎升值的行動中所購入的債券和股票出現貶值，讓央行的外匯持有部位減少了1410億瑞郎。

此外瑞郎的走強，讓央行持有的包括星巴克、Alphabet的股票價值下跌，導致出現244億瑞朗匯兌損失。

而黃金儲備的價值也下跌了11億瑞朗。

瑞銀(UBS)經濟學家Alessandro Bee說，這些數字看起來好像很大，但是瑞士央行不是一般的公司。

「問題在於現在的停滯性通膨環境，即股市下跌、債券下跌、黃金下跌，以及瑞士法郎走強。而在正常情況下，債券和黃金會在股市下跌時上漲；但2022年並沒有出現這樣情況」。

而此一虧損可能意指著，瑞士央行明年將停止對瑞士聯邦和州政府支付款項。

但是附近的Zug州財政官員說：「央行不支付獎金，不會有什麼大問題」。