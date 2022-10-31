台灣羽球近期傳回不少佳績，除了男雙組合盧敬堯／楊博涵在BWF超級750系列法國公開賽獲得亞軍，18歲年輕好手郭冠麟也在2022年U19世界青年羽球錦標賽，於男單決賽以21比14、22比20力退印度籍種子選手蘇柏拉曼尼恩（Sankar Muthusamy Subramanian），郭冠麟成為台灣羽球第2位在世青拿下男單金牌的選手。

郭冠麟也是台灣羽球年輕選手中實力被看好的一位，今年5月勇奪世界中學運動會羽球男單金牌，8月第二次全國羽球排名賽也在8強賽擊敗過左手持拍的另一位年輕好手林俊易，來到西班牙參加U19世青賽，郭冠麟持續穩定表現，8強賽打退法國籍頭號種子，也是羽球青少年世界球王拉尼耶（Alex Lanier），4強賽擊敗韓國金炳宰（音譯），闖入金牌戰，最終再通過印度選手這關，斬獲金牌。

郭冠麟是繼2013年王子維、2015年呂家弘之後，第3位闖進U19世青賽男單決賽的台灣選手，也是台灣羽球史上，繼2004年女單鄭韶婕、2015年男單呂家弘之後，在U19世青單打奪金的寶島第三人。

郭冠麟目前是亞柏羽球隊栽培的年輕球員，亞柏羽球隊教練馮勝杰透露，郭冠麟出發前也有向隊友、也是前U19世青冠軍呂家弘請益參賽心得，以及如何準備，加上看到去年東京奧運學長們拿下金牌，也對國際賽爭取佳績有更多憧憬，這次提前到西班牙適應當地天氣、時差，幫助自己在場上能好好發揮，除了男單金牌，郭冠麟也助隊拿下團體賽銀牌。

郭冠麟表示很開心在青少年年紀最後階段，用世錦賽金牌留下美好回憶，比賽過程就是靠意志力撐過對手追擊。接下來郭冠麟也要為進入成人賽事做好準備，透過世界羽聯BWF世界巡迴賽第三級別未來系列賽、國際系列賽及國際挑戰賽磨練，努力提升世界排名，再朝接棒成為寶島男單國際賽新希望目標前進。目前郭冠麟U19世界排名第370，成人世界排名第685。