玉山金控長期致力推廣海洋資源永續觀念及維護生物多樣性保育，以實際行動響應聯合國永續發展目標SDG14海洋生態，連續四年與國立海洋生物博物館合作「海龜生態保育計畫」，計畫期間，海生館共野放因救傷照護而恢復健康的瀕臨絕種保育類海龜七隻，重返海洋的懷抱。

此項保育計畫包括四大系列，分別為「海龜救傷醫療、校外教學課程、海龜野放活動以及海角秘境生態行」，四年來逾1,900人共同響應。海龜野放活動系列，規劃海龜救傷解說與照護課程、參訪海龜收容中心及與海巡署合作海龜野放行動，海角秘境生態行系列，則帶領民眾至海龜收容中心參訪導覽解說，一同邀請有興趣成為海洋環境教育種子教師及民眾們參加，希望提升國人對海洋生態環境保護的關注。

值得一提的是，今年玉山與海生館合作的「海龜生態保育計畫」，結合教育部、國家科學及技術委員會主辦的第三屆「臺灣科學節」，海生館在臺南市美術館推出的「城市遇見海生館」展覽，「海洋保育棧展區」展出玉山與海生館近年來合作的生態保育成果，增進民眾對海龜及海洋生物的認識。10月28日在玉山志工的陪伴下，也安排玉山黃金種子計畫學校－台南省躬國小30位師生校外教學，參觀「城市遇見海生館」展覽，藉由豐富的館藏，搭配海洋環境教育解說，鼓勵學童們更懂得珍惜海洋資源。

玉山長期關注海洋生態保育及生物多樣性議題，主動響應國際及國內永續行動，包括「美麗臺灣，smile玉山」淨灘及店週清掃活動、與林務局共同推動海岸造林計晝，並聚焦「物種保育、棲地維護、環境永續」三大主軸，包括支持海龜、臺灣黑熊、北極熊、蝴蝶等瀕危物種保育，同時也號召玉山金控、銀行及證券的同仁、家屬與顧客共同響應，期望發揮企業影響力，共同為台灣與永續的地球盡一份心力。