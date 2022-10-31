近年來許多人為了防範球棒、小刀攻擊，都會隨身攜帶辣椒水防身。一位網友近日就異想天開，表示到麵店吃麵時找不到辣椒醬，「想請問辣椒水能吃嗎？」貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文表示，他到麵店點了湯麵和滷蛋等一盤小菜，不過卻遲遲找不到店家的辣椒醬，剛好身上帶有防身的辣椒水，於是忍不住好奇心，「想請問辣椒水能吃嗎？」指出如果真的能吃，沒機會噴人自衛的情況下，還能隨身攜帶為食物添味，「的確是美食及旅行的最佳良品呢」。

一名網友到麵店消費時找不到辣椒醬，異想天開的想加入辣椒水。（翻攝自爆系知識家臉書）

對此，許多人紛紛回應，「好問題，我也在等實驗，只噴過蟑螂跟喇牙（蜘蛛），都馬上死亡」、「我有自己噴過自己，那個眼睛刺痛到不行像快瞎了」、「我之前噴過期的辣椒水滴到手超痛，2天後才好，你真的別玩」、「理論上可以，防狼噴霧的辣度普遍在300萬度史高維爾指標左右。目前世界上最辣的卡羅萊納死神辣椒約160萬度」。

另外有過來人指出，「辣椒水是『濃縮』的，被噴到的地方隔好幾天坐上去，皮膚碰到都還是辣的！那種辣感，不會是你想入口享受的。為什麼我知道？因為兒子調皮偷翻出來當香水噴在我要坐的皮椅上，害我每天坐在那兒時，莫名其妙大腿辣了好幾天⋯」。