謝佳見的年度新戲《決勝的揮拍》即將在11月5日起在台灣與馬來西亞同步上映，在戲中擔任羽球教練的他揮拍架勢十足，挾著185公分的身高優勢，在球場上氣場懾人，與程予希、王瞳、吳東諺、沈建宏運動咖在球場揮拍較勁，從戲裡戰到戲外，到底誰的球技最好？謝佳見當仁不讓笑說：「應該就是我吧！」

謝佳見從小就愛打羽球，在《決勝的揮拍》中飾演羽球教練，更有說服力，佩戴MIKIMOTO的珍珠項鍊與M系列耳骨夾，柔中帶剛。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Giorgio Armani）

羽球是馬來西亞的國球，全國上下老老少少幾乎每個人都會打羽球，從小在馬來西亞長大的謝佳見自然也不例外，小學時還曾是羽球校隊、拿過羽球冠軍。近兩年他待在台灣拍戲，期間因為疫情，加上東京奧運的推波助瀾，謝佳見周遭有不少好友也迷上羽球運動，平均每個禮拜打一場，球技更加精進，如今接演新戲《決勝的揮拍》可謂如魚得水。

以運動題材為主題的偶像劇青春熱血、激勵人心，但拍戲過程十分辛苦，劇組經常整天泡在球場，演員扣掉吃飯和休息時，每天平均得揮拍6小時，非常消耗體力。

「我每餐都吃兩個便當，還瘦了一圈！」謝佳見笑說，戲拍完後他8月飛回馬來西亞過父親節，心情整個大解放，加上爸爸看到他瘦一圈很心疼，每天帶他吃美食，結果胖了4公斤。說完謝佳見不好意思地說，這回返台為了宣傳新戲，他力行減重和持續運動，「就怕戲裡戲外差距太大，會無法連戲！」

這回謝佳見為了宣傳新戲接受本報的邀請進棚拍攝MIKIMOTO珠寶時尚專題，一見到全新登場的「M Code」系列珠寶忍不住驚呼，因為「M」正是他英文名Melvin的縮寫，簡直就是為他量身訂製。

MIKIMOTO PASSIONOIR M系列耳骨夾，9000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO PASSIONOIR Talisman Glide系列黑珍珠彈性手鍊，15萬5000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO今年新款M系列和M Code系列珠寶，以品牌英文名的字首「M」為設計靈感，透過幾何圖形呈現陽剛味十足的線條，動感十足，再以溫潤含光的日本Akoya珍珠搭配於其中，剛中帶柔，猶如跳躍在樂曲中的音符，展現多變魅力。

MIKIMOTO M Code系列珍珠黃K金手鍊，5萬3000元。（MIKIMOTO提供）