高端公司今(31日)公布疫苗採購合約內容，總價金為40.3億元，單劑量和多劑量每劑售價分別為881元和810元，換算平均價格840元。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，該內容和簽約內容一致，並透露「高端採購單價比BNT和莫德納低」，強調沒有買貴，也沒有價差或弊端問題。但國民黨台北市議員徐巧芯則批，高端沒國際認證，EUA可能被撤銷，去日本要做PCR，沒有國家要，不好的東西連買都不該買，還比什麼價？

王必勝說明，指揮中心採購高端有單劑量和多劑量兩種，單劑量共200萬劑，每劑價格881元含稅，多劑量共280萬劑，每劑價格810元含稅；總共採購500萬劑，其中20萬劑贈與，以多劑型包裝，因此換算每劑疫苗價格是840元含稅。「沒有所謂價差問題，不要再以訛傳訛」他強調，雖然沒辦法公布BNT和莫德納採購單價，但高端採購單價是比BNT和莫德納低，因此沒有買貴的情形，也沒有什麼價差或弊端問題。

徐巧芯表示，王必勝說高端疫苗買840元沒有比BNT、莫德納貴。但真正的問題是，高端疫苗跟人家根本是在比心酸的。

一、人家都得到WHO國際認證，你什麼都沒有，憑什麼賣這麼貴？

二、別人的疫苗都做了三期實驗，你一個1.5期，EUA可能要被撤銷的，有什麼可比性？

三、打BNT跟莫德納可以出國走透透，恢復正常生活，打高端連去日本都還要做PCR，不少打了的人都嫌倒霉，還好意思講得洋洋得意？

四、BNT疫苗可以研發次世代，可以賣到世界各國，高端的唯一客戶是中華民國政府，沒有其他國家要，連比都沒得比。

五、審計部的資料推算回去的價格、李秉穎的記憶說的是一劑1000多元，為什麼會有價差？仍然沒有說明。

她大酸，不好的東西，連買都不該買，還比價？笑死。