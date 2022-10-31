萬聖節(Halloween)活動是美國文化之一，孩子期待在當天晚上到處「不給糖就搗蛋」(Trick-or-treating)，然而在底特律郊區的一個街區，因為環境髒亂蟑螂橫行，必須禁止萬聖節活動，以免蟑螂也跟著被帶回家。

美聯社報導，底特律南邊不遠的懷恩多特(Wyandotte )市政府工務處表示，一棟老房子發生蟑螂滿溢事件，以至於不得不取消在第20街的「不給糖就搗蛋」活動，以防止蟑螂進一步擴散。

市政府表示，街道需要清理與消毒，周一下午4點到晚間8點不許人車通行，尤其禁止穿著角色扮演的孩子進入。

市議員托德•漢納 (Todd Hanna )表示，因為蟑螂而封街，確實很有必要，這事情要前幾周前說起，當時垃圾清理部門有意清理一所老屋外的垃圾時，結果那堆垃圾底下有數量驚人的蟑螂。

工務處認為，在蟑螂數量如此多的情況，有可能攀附在來往的行人身上，也就是說，要是繼續萬聖夜活動，蟑螂可能會跟著孩子一起回家，那對大家都不好。

密歇根州立大學表示，蟑螂是最常見的家庭害蟲之一，全世界有近 4,000 種蟑螂，它們容易散布腸胃疾病，以及誘發氣喘。