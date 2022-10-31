民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（31）日在臉書報喜，最新苗栗縣長民調徐定禎領先鍾東錦，出現黃金交叉！

徐定禎指出，自由時報公佈最新苗栗縣長民調資訊，結果顯示民進黨苗栗縣長候選人的支持度，徐定禎以24.4%領先無黨籍候選人鍾東錦21.26%。他表示，民調要看長期趨勢，他與鍾東錦支持度也迎來黃金交叉。

徐定禎直言，參考多次民調結果可以看出，這次選戰他的聲勢一路向上直追，而鍾東錦支持度則持續下滑，目前的民調走向也如同過去評估，鍾東錦開高走低，在登記參選的那一刻就已經達到民調天花板，後續只會持續下滑。

徐定禎提到，曾多次成功預言台灣選戰結果的日本神人級學者小笠原欣幸，對這次苗栗選戰也估計苗栗選情徐定禎有逆轉、並勝選的高度可能性。

不過徐定禎強調，不願表態率高達三成三，顯示還有部分苗栗人不願意也不敢表態，他會全力爭取年輕朋友、中間選民的支持，也要請苗栗人勇敢站出來：苗栗決定台灣的未來，民眾的選票決定苗栗的未來！

徐定禎預期謝福弘支持度會再提高，謝福弘畢竟是國民黨提名的候選人，擁有國民黨組織基本盤的一定實力，正藍軍會在選前歸隊，苗栗三角督選戰是「一綠對二藍」。他會持續努力，有信心絕對會勝選！