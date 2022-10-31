精品香氛VERSACE艾諾斯‧愛神男性香精，用愛神之箭展現力與美，以香氛展現男性力量。
瓶身包裝採用深藍，其陽剛的藍色調，也是對希臘羅馬藝術與文化的當代詮釋。
梅杜莎女神頭像， 其設計環繞鑲嵌著希臘回文圖騰，更刻畫出 Versace 無與倫比的奢華記號 裸印著金色「VERSACE EROS PARFUM」，與鑄造在瓶蓋上的梅杜莎相互輝映，展現前衛、華麗，也是力量的象徵。 「艾諾斯‧愛神男性香精」由宏亞國際有限公司總代理，可於「宏亞香水專櫃」選購，詳情可洽各櫃位。
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瓶身包裝採用深藍，其陽剛的藍色調，也是對希臘羅馬藝術與文化的當代詮釋。
梅杜莎女神頭像， 其設計環繞鑲嵌著希臘回文圖騰，更刻畫出 Versace 無與倫比的奢華記號 裸印著金色「VERSACE EROS PARFUM」，與鑄造在瓶蓋上的梅杜莎相互輝映，展現前衛、華麗，也是力量的象徵。 「艾諾斯‧愛神男性香精」由宏亞國際有限公司總代理，可於「宏亞香水專櫃」選購，詳情可洽各櫃位。
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