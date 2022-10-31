嘉義52歲江姓孫子向88歲江曾姓阿嬤索討錢花用不成，竟用拐杖打死阿嬤，檢方依傷害直系尊親屬致死罪嫌起訴，法院今天依法判江孫10年有期徒刑，理由是平常會關心阿嬤服藥，相處尚稱和睦，犯案時因情緒失控暴打體弱多病的阿嬤後，委請鄰居送醫。

江曾姓阿嬤與江姓孫子同住在嘉義縣水上鄉，5月24日晚間江男討索錢不成，與阿嬤拉扯以致阿嬤撞擊房間內的東西，之後他又拿拐杖打阿嬤的腹、胸、背、四肢及頭部，造成阿嬤身體多處表淺擦挫傷，江嫌發現阿嬤流血，即請鄰居撥打救護車送醫急救，到院後仍不治死亡。

檢方認為江嫌疏於注意阿嬤已88歲年邁體弱，用拐杖毆打她，是一時情緒失控，以致下手過重，發現阿嬤流血立即請鄰居送醫，並無殺人犯意，依違反《民事通常保護令》、《刑法》之傷害直系血親尊親屬致死等罪起訴。

法官審理認為，江嫌傷害直系血親尊親屬致死，理應判重刑，因阿嬤的女兒指述，江男平日如果沒有喝酒的話，很孝順阿嬤，會確認阿嬤服藥情形，兩人相處尚屬和睦，江男犯後委請鄰居叫救護車將阿嬤送醫，雖然不符合自首要件，但立即救助，犯後態度尚屬良好，也坦承犯行，酌量依法判決10年徒刑。可上訴。

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