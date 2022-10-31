味全龍昨天扳回一城，將戰線拉長到洲際決生死，中職季後挑戰賽第3戰兩隊先發打線也公布，中信兄弟隊長王威晨左大腿拉傷今天確定未排進先發，三壘防區交給黃韋盛鎮守。

兄弟總教練林威助賽前表示，都還要透過賽前練習觀察球員狀態，先前遭觸身球的林書逸練習後確認身體無礙，今天仍排進先發打線，唯一變動就是三壘防區交給黃韋盛、打第7棒。

昨天搶下一勝的龍隊今天打線「複製貼上」，先發投手則是交給「龍王」王維中，林子昱、洋投霸曼等人也都會在牛棚待命，力拚將戰線扳平。

季後挑戰賽G3先發名單

味全龍：

1棒：郭天信（中外野）

2棒：吉力吉撈・鞏冠（指定打擊）

3棒：李凱威（二壘手）

4棒：林智勝（一壘手）

5棒：谷德溫（左外野）

6棒：陳品捷（右外野）

7棒：吳東融（三壘手）

8棒：劉時豪（捕手）

9棒：張政禹（游擊手）

先發投手：王維中

中信兄弟：

1棒：岳政華（中外野）

2棒：江坤宇（游擊手）

3棒：許基宏（一壘手）

4棒：陳子豪（指定打擊）

5棒：陳文杰（左外野）

6棒：林書逸（右外野）

7棒：黃韋盛（三壘手）

8棒：福來喜（捕手）

9棒：岳東華（二壘手）

先發投手：泰樂