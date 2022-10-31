FILA在週年慶期間推出VIVA 2022足球紀念系列，且大人小孩款式均有。（FILA提供）

百貨週年慶全台開打，今年適逢四年一度的國際足球盛典助攻，隨著賽事的展開，勢必會掀起全台運動熱潮。運動品牌FILA祭出百搭大學TEE、復古運動套裝及精選運動鞋款，全面7折起，滿5500元現抵500元的週年慶優惠，更邀請到啦啦隊女神梓梓擔任「足球GOAL精彩冠軍預測活動」代言大使，透過FILA專屬IG限動濾鏡或前往全台專櫃門市自拍分享到FB，預測奪冠熱門隊伍，就有機會獲得SWITCH健身環套組。

FILA在週年慶期間推出VIVA 2022足球紀念系列，使用透氣快乾舒適的網眼布料與寶特瓶環保回收紗，並採用能減少水資源耗損的熱昇華印花技減少水資源的耗損，此一紀念系列更希望透過親子共款的發行，讓全家大小一起迎接足球熱潮，更能為環保永續愛地球盡一份心力。週年慶期間FILA祭出全面7折起，滿額5500元現抵500元的折扣，更限量推出百搭大學TEE買一送一、復古運動套裝1980元及精選運動鞋款990元起等系列優惠。

眾所矚目的足壇盛事即將到來，FILA推出「足球GOAL精彩」活動，凡至全台FILA百貨專櫃門市，與所支持隊伍國旗的活動背板合照，於臉書公開分享並標記FILA1973官方粉絲團及hashtag FILA足球GOAL精彩；或是在IG限時動態套用FILA活動濾鏡，選定支持的國家隊伍濾鏡自拍，標記FILA1973官方粉絲團及hashtag FILA足球GOAL精彩，發佈後截圖私訊粉絲專頁，即有機會抽中SWITCH健身環組等大獎。