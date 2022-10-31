台積電日前因鼓勵員工應正常休假，遭外界質疑是另類無薪假，勞動部部長許銘春31日出席工作生活平衡獎時表示，企業如果是站在生活平衡的角度上鼓勵員工應休假，這部分勞動部是支持的，但如果有業者想藉著因為訂單減少來休假，勞動部則並不樂見。

許銘春強調，建議企業如果要鼓勵勞工休假，一定要充分與勞工溝通，讓勞工知道公司是出自於期望勞工能維持生活與工作平衡，以避免有不必要的誤解。

許銘春出席工作生活平衡獎，致詞時先向在座的企業代表說聲「辛苦了、謝謝」，她表示，看到這次獲獎的單位，在疫情期間提供了許多溫暖友善的假別與協助措施來支持員工安心的工作，像是提供全薪的防疫隔離假、家庭照顧假、疫苗接種假等，讓員工在維持經濟安全下，照顧家人與身心休養；另外有不少企業，為了讓員工居家辦公或是分流上班都能安心，提供員工居家上班的設施補助、電費跟網路費的補助；針對需要到班的員工則提供防疫獎金、計程車資補助，另外還提供同仁防疫關懷包、確診員工關懷金，並透過線上視訊的方式，辦理身心紓壓講座、親子教養課程及聯誼聚會等，降低員工的焦慮不安，在疫情最嚴峻期間運用各種方案支持員工。

許銘春指出，常言道患難見真情，勞資之間若能共同扶持度過難關，彼此之間會更有信任感，「這對企業留住人才是很重要」，等到疫情過後，隨時都能夠重新出發。所以在疫情爆發時，勞動部就推出充電再出發及安心就業的方案，目的就是要穩住勞工的就業，協助企業讓員工可以保住，並且趁著利用這個時候，給予員工培力充電的機會，等到疫情過後，經營團隊隨時都可以整隊再出發。