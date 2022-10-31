在新興重劃區購屋，消費者最在乎的就是周邊的生活機能！台中目前推案最熱門的14期重劃區，首波推案重心聚焦在山西路上，結果案案完銷與熱銷！分析關鍵主因就在於，山西路是目前14期內生活便利性最高的精華區段，因此磁吸越來越多的品牌建商搶進購地推案。

近年來在14期山西路推案的建商，包括雙橡園、國建（2501）、亞昕（5213）；線上新案則有「元城上階綠」、「大塊森濤」等；後續還會有惠宇、精銳、磐興、大城（6171）、新美齊（2442）、豐邑機構等開發商陸續在山西路上推案！

在地房仲業者表示，山西路橫跨14期與11期重劃區，最靠近崇德商圈與823紀念公園；而山西路上即將斥資10.5億打造的BOT複合式商場案，預計年底前動工！

在利多加持下，山西路已成為14期目前生活便利性最高的精華區段，因此磁吸雙橡園、國泰、磐興等品牌建商購地推案。

盤點山西路上新推案，如「雙橡園2925」、「國泰MOST＋」、「亞昕一緒」等3建案，均已完銷且興建中！

目前線上預售案「元城上階綠」，緊鄰崇德生活圈及松強國小學區，且鄰近823公園大片綠海，兼具文教氣息與適居生活環境，且享有11期商圈的繁華，助攻該案店面熱銷、住家產品穩定去化。

該案規劃宜居建築，3房雙主臥格局，住家空間與坪效進行更有效運用，每坪開價約53萬至57萬元，頗受自住客、小家庭的青睞。

除山西路首排推案熱度高之外，占地面積約2.6公頃的823紀念公園，也是品牌建商爭相插旗推案的焦點！周圍熱銷案如龍寶與大毅合建的「愛臻邸」、「陸府織森」；另國泰建設也加碼購入豐樂路、昌平東六路口約1157.28坪土地。

此外，豪宅建商寶輝建設也看好區域前景，在823公園周邊的14期「美和段」購入3塊土地；還有惠宇、大毅等開發商在周邊購地推案。

中信房屋台中十期新光加盟店執行長林長璘指出，近期因總體經濟影響，房市交易有放緩的現象，但剛性買盤依舊存在，此時「地段」成了購屋重要關鍵，許多自住客重視的是生活感，尤其是新興重劃區嶄新的街廓及低密度居住環境，加上學區、機能到位，確實是現在購屋的主流需求。