今年公費流感疫苗分2階段施打，第1階段屏東縣已超過10萬人接種，第2階段自11月1日起開放施打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，同時也提供12至17歲青少年接種莫德納次世代追加劑，流感疫苗可與新冠疫苗同時接種，為鼓勵民眾施打，全聯也加入設站行列。

屏縣衛生局表示，為提供民眾施打疫苗便利及就近性，衛生局督導各鄉鎮衛生所積極在各社區活動中心及據點等地開設疫苗施打站，同時與全聯福利中心合作，11月1日在屏東自由店及萬丹大順店，11月2日在屏東萬年店，下午5時至8時開設「雙疫苗接種站」，由全聯公司加碼打疫苗送好禮。

至於11月5日上午8時至11時，在屏東火車站也持續開設雙疫苗施打，同時縣內175家合約院所及衛生所也提供公費流感及各類新冠疫苗接種服務。此外，為加速民眾完成疫苗接種，11月10至12日及17至19日將在屏東縣立體育館開設疫苗施打站。

衛生局除了呼籲民眾盡速接種流感疫苗外，也提醒民眾確診後3個月再打新冠疫苗，以延長體內抗體保護力，但確診後7天解除隔離，完成自主健康管理且症狀明顯緩解，經過醫師評估同意後即可接種流感疫苗，疫苗有保護，防護更升級。