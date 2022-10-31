國民黨高雄市長候選人柯志恩今到龍華市場掃街。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩狠酸，台灣基進扯到台中捷運，而所提的2011至2021年當中，台中藍綠市長都有，難道要跟前台中市長林佳龍道歉嗎？（柯宗緯攝）

基進黨酸台中藍線進度落後 柯志恩反嗆：要再跟林佳龍道歉一次嗎？ @中時新聞網 ​

高捷黃線機廠今（31）日動土，民進黨台中市長候選人蔡其昌說台中捷運藍線拖了4年，綠營及側翼則稱，選對市長重要性，直誇高捷黃線「超車」台中。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩狠酸，台灣基進扯到台中捷運，而所提的2011至2021年當中，台中藍綠市長都有，難道要跟前台中市長林佳龍道歉嗎？

今天高捷黃線動土典禮，引發政治攻防。基進黨候選人李雨蓁直說，「見證高雄、台中兩座城市可知道選對市長很重要！」更稱台中捷運藍線在2011年進行可行性評估，但事隔10年才提出綜合規畫，仍在審查中。反觀高雄，在2015年提出黃線可行性評估，2022年就正式動土。

對此，柯志恩今到龍華市場掃街時回應，黃線捷運動工當然非常好，但目前是機廠動工，機電標有了，但土建標為止還是流標。

柯志恩說，基進黨特別扯到台中，提到2011到2021的這10年當中台中藍綠市長都有，包括林佳龍市長，「所以你是在說林佳龍市長，在他任內也是沒有辦法把這個藍線做好規畫嗎？基進黨難道要再跟林佳龍道歉一次嗎？」

至於媒體問及，黃線選在選前動工，執政黨主打政績牌，各項建設拚動工。柯志恩認為，「我覺得市民感受最清楚吧」，這麼短的時間當中，包括很多運動中心動工，只是用一般學校裡面來做一些改建，然後不斷衝高這些數字，市民所期望的是類似新北的國民運動中心。

柯志恩直說，高市府在選前不斷動工，不斷地宣布完成了哪些部分，選民都在看，不過真正的完工讓市民來使用，會比所謂的開幕、動工更重要，因此這當然是有選舉的考量。

另一方面，柯志恩昨在大榮高中舉辦「南方響起」造勢，是否更加有信心？她強調，從930開始之後，「柯志恩從大家不認識、慢慢認識到認同，以及相信我的政見」，自己絕對相信路會走愈走愈遠，而在市場等很多不同場合，都可以感受到大家的熱情。