凱達周年慶住房專案包含百宴自助餐廳餐，還有台北牛肉麵國際大賞奪牌的極品牛肉麵。(台北凱達大飯店提供)

在台北凱達官網語音訂房與餐飲消費滿5千元再抽鳴日號觀光美學列車雙人精選行程。(台北凱達大飯店提供)

高雄義大天悅飯店推出「1218周年慶」住房專案，雙人成行每人1218元即可入住雅緻雙人房一晚。(義大天悅飯店提供)

入住房客身份證對中1、2、8任2碼數字，可享免費升等溫馨家庭房，最多可住4位大人，每人只要609元。(義大天悅飯店提供)

不讓百貨公司周年慶專美於前，飯店也瘋周年慶。台北凱達大飯店11月24日即將滿5周年，業者祭出用餐「滿千送2百」、「周年慶五重奏」續住加5元等超值好康。而南台灣的義大天悅飯店歡慶12周年，推出「1218周年慶」住房專案，雙人成行每人1218元即可入住雅緻雙人房一晚；身份證字號有1、2、8任二碼再享升等家庭房，4人入住每人只要609元，省錢住飯店很可以。

凱達歡慶5週年 續住一晚銅板價5元

迎接5歲生日，台北凱達大飯店與民同樂，豪灑超值優惠不手軟。住宿方面，推出「5愛凱達‧周年慶五重奏」一泊二食住房專案，每晚3555元。專案內含百宴自助餐廳早餐，還有甫從「台北牛肉麵國際大賞」奪牌的「極品牛肉麵」；業者加碼送500元住房餐飲抵用券、100元蝦皮優惠券，限量續住一晚加5元，還有在特別布置的熱氣球主題區拍照打卡送5周年紀念蛋糕1份，若與凱達同為11月24日生日的民眾可享限量升等套房，5大加碼優惠均可併用，誠意十足。活動期間為11／1至12／29止。

餐飲方面，台北凱達大飯店集結館內3家餐廳，祭出用餐優惠「滿千送2百」；百宴自助餐廳另外推出尋找同樣跟台北凱達一樣是11月24日生日的壽星，於生日當天在百宴自助餐廳用餐，午、晚餐每位只要555元，1成服務費另計。

此外，民眾在飯店官網／語音訂房訂餐廳，單筆消費滿5000元再抽雄獅旅遊超夯的「鳴日號」觀光美學列車雙人精選行程。

身份證有1、2、8任1碼 周六入住加價砍半

高雄渡假勝地義大世界今年12歲，位於園區內的義大天悅飯店舉辦周年慶同歡，業者推出住房專案加碼優惠，即日起至12月30日止，雙人房一晚2436元，不含早餐，平均每人1218元；入住房客身份證若有1、2、8任2個數字，即可再享加碼優惠3選2，優惠包括免費升等有兩張雙人床的溫馨家庭房，最多可住4位大人，4人入住每人只要609元；原價990元的成人早餐2客，優惠加價888元；加購2位成人及2位12歲以下兒童早餐原價1540元，符合資格者只要999元，現省541元。

此外，原周六入住每房需另加價1000元，只要身份證最尾巴位數字有1、2、8任一碼，可享5折優惠，加價500元即可，此專案每日限量10間。幸運兒可用精省價格享受五星飯店的週末假期。