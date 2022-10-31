劉永川表示，膝關節脫臼合併韌帶斷裂會造成嚴重的組織腫脹，進而提高手術難度，等待約3周消腫後安排重建較安全。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

61歲陳男日前騎機車發生車禍造成右側膝關節嚴重脫臼，送至大里仁愛醫院急診室進行膝關節復位及石膏固定，檢查發現，陳男右膝共4條韌帶斷裂以及雙側半月板破裂；經大里仁愛醫院及林口長庚醫院2位醫生合力診治，陳男恢復順利，6周後已可自行使用拐杖行走。

據了解，61歲陳男發生車禍後，右膝前十字韌帶、後十字韌帶、內側韌帶和外側韌帶共4條韌帶斷裂以及雙側半月板破裂；大里仁愛醫院運動中心醫師劉永川及林口長庚醫院運動醫學科醫師許煥一同手術重建4條韌帶，並修補雙側半月板。

劉永川表示，膝關節脫臼通常發生在車禍和高處墜落等嚴重創傷的病人身上，屬相對罕見的創傷，且高機率造成血管及神經損傷；第一時間將膝關節復位後需要進行密切觀察，發現血液循環不良或脈搏減弱時，則要再進一步使用電腦斷層詳細檢查下肢血管是否有損傷或血栓。

劉永川指出，一般急性的膝關節脫臼合併韌帶斷裂會造成嚴重的組織腫脹，影響膝關節的彎曲程度，進而提高手術困難度。因此膝關節復位後會先使用石膏或輔具保護等待消腫，大約在3周內安排手術重建比較安全；安排高壓氧治療除可有效改善軟組織腫脹的情況，也可以提供受傷軟組織充足的氧分壓促進傷口癒合。

許煥表示，病人同時多條韌帶斷裂時，會取該病患雙腳的大腿後側肌腱、股四頭或腓骨長肌進行韌帶重建，目前也有異體韌帶可供使用，可以減少取肌腱處的傷口和不適；若病患有合併半月板破裂時，醫師也會根據半月板破裂的型態和位置，選擇適當的修補方式。

劉永川醫師強調，透過韌帶重建及半月板修補可以重建穩定的膝關節進而避免日後膝關節提早退化的發生，但膝關節脫臼合併多重韌帶斷裂及半月板破裂的手術治療難度相當高，關節僵硬或不穩定、腔室症候群和神經血管損傷等都是常見的併發症；呼籲民眾尋求專業的骨科醫師評估及早就醫並進行完善的手術治療，是減緩傷害的不二法門。