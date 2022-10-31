台積電1奈米廠外傳將落腳桃園龍潭，國民黨桃園市長候選人張善政競選總部發言人凌濤指出，此事台積電並未有正式聲明確認，凸顯政治人物不宜為了自己的選情或政治盤算，隨意擅自發言，甚至左右、干擾跨國企業營運節奏，否則只會對台積電造成莫大的困擾與妨礙。

凌濤指出，張善政過去任職acer宏碁企業期間，在桃園龍潭建創設亞洲一流的雲端資料中心；任職Google時期，也向老東家提醒，桃園於高科技產業國際佈局中的重要地位。如果台積電未來真的可望到桃園設廠，張善政絕對樂見其成，當選桃園市長後也將強化周邊配套，輔以各項配套，讓企業跟市民都能獲得最佳益處。

他進一步說，如果台積電要落腳龍潭科學園區，龍潭科學園區是國科會下所屬竹科的一部分，台積電要用的土地，科學園區目前還沒有取得，將來若要落腳，還有很多流程要進行，張善政經驗豐富，是最熟悉該領域的市長候選人。而鄭文燦與鄭運鵬卻刻意選擇在選舉前夕以放話方式看待，為了民進黨自己的選情，干擾台積電的佈局與擘劃，相信大家都看在眼裡。