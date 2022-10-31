台東縣政府跨局處整合資源，推動高齡友善健康環境，31日舉辦「幸福台東 宜居城市」社區競賽成果發表，總計28個社區獎項及2個社區領航獎，其中鄉鎮市大獎由金峰鄉公所榮獲冠軍，獲獎金6萬元及獎牌乙座，亞軍東河鄉公所、季軍關山鎮公所。

為了將健康及高齡友善推動至鄉鎮及社區，台東政縣府每年舉辦「幸福台東、宜居城市」社區競賽，今年跨局處整合規畫出「健康城市組」及「高齡友善組」，期盼透過競賽鼓勵民眾參與社區篩檢及健康促進活動、社區辦理防救災教育宣導講習及避難演練、成立高齡友善推動小組、落實無障礙設施及環境、綠美化等，共有19家社區發展協會報名參賽，參賽獎項計44項。

縣長饒慶鈴表示，自就任以來成立健康暨高齡友善推動委員會，研擬落實政策實施，4年來台東人的平均餘命提高了1.15歲，不僅榮獲台灣健康及高齡友善城市卓越獎的最高殊榮，在遠見縣市總體競爭力評比中，臺東縣在醫療衛生排名大躍進，今年更榮獲全臺第2的佳績。