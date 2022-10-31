蔡英文總統昨在劉櫂豪造勢大會中批評台東縣立游泳池及圖書館共構計畫，歷任兩任國民黨縣長，但多次流標後只剩下圖書館；台東縣政府今回應，泳池整建已完成兒童戲水池等主結構，預計將在明年開放使用，縣長饒慶鈴歡迎蔡總統屆時來剪綵；而圖書總館進度超前近17％，今年底也可望完成全棟主結構工程。

蔡英文總統昨天在出席台東縣長候選人造勢大會活動中表示，台東歷經兩屆縣長，縣立圖書館及游泳池的共構計畫，不僅多次流標，最後只剩圖書館。

台東縣政府回應，運動園區游泳池是與台東大學合作、活化閒置公共空間，獲體育署挹注經費支持，整建工程如火如荼進行中，未來除了主游泳池外，同時提供兒童池、SPA池、超音波池，並設有輕食區、醫護室等空間，縣長饒慶鈴邀請鄉親明年一同來游泳，也歡迎蔡總統蒞臨剪綵。

另外，台東縣圖書總館新建工程，今年2月中開始興建，已進行到3樓結構鋼筋綁紮，整體進度超前約17％，4層樓全新總圖將有更豐富的圖書館藏、幼兒專屬閱讀空間、幼兒探索5感互動式體驗區，今年底可望完成全棟主結構，並開始後續裝修作業。

除了運動園區游泳池即將在明年啟用外，縣立體育館整修工程也即將於今年底完工、重新開放，屆時將有符合職業賽事的籃球木地板，辦理專業籃球賽事。

位於體育場周邊的全民運健館目前也完成細部設計，今年底前可望完成招標，提供更多兒童遊憩以及銀髮族樂活運動空間，讓台東縣民從幼童至長輩，都能好好運動，享受健康生活。