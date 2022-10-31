遞補民眾黨立委的吳欣盈在臉書公布要當媽媽了！她的另一半雷諾，目前是執業律師，專注於歐盟能源政策，「我願意選擇他共度下半生」！

吳欣盈臉書全文如下：

人生之所以精彩，就是因為總有許多意外

我要當媽媽了！和接立委一樣，這兩種身分，都是我人生中，沒有經歷過的角色。其實，也不全然都是意外，因為都曾經有過期待，只是我沒想到，竟然一起發生了。

愛情，一直不是我人生中的優先追求，尤其三年多前結束了一段婚姻，令我身心俱疲，但人生就是如此，永遠不會知道劇本的下一頁。我跟孩子的父親早在15年前就認識了，我到現在才知道，15年前那場友人的聚會中，他就對我產生好感，渾然不知的我，後來還邀請他來參加婚禮。本以為，往後的人生，各自精彩，沒想到，他從家人口中知道我恢復單身的消息，立刻傳簡訊感問，就此開啟了「未完待續」的新頁。

接下來的幾次通訊，也只像是一般多年未見的老友問候。後來他還送我自己調製、瓶身親自手繪我的名字「盈」的香水當禮物。打動我的是,他不曾問，猜中了我平時使用的香水，並選擇一種不一樣的後調、設計出一款獨一無二的香水送給我！

或許也是疫情讓我對生命有了不同的體認，更能珍惜當下的幸福,自此，我們各自的人生故事,有了彼此的名字...

我的另一半雷諾，目前是執業律師,專注於歐盟能源政策。我願意選擇他共度下半生，因為他用我想要的被愛方式愛我。即使接任立委讓我們必須分隔兩地，他都充分支持並且理解我。他同時很明智的提醒我，擔任立委並不是我為台灣、為人民服務的唯一途徑。