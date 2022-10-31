警方循線查得肇事自小客車及許姓男駕駛，並通知到案說明，開單告發。(圖／警方提供)

金門大橋昨(30)日下午3點風光通車，但當日晚間8點多即發生一起交通事故，一輛由許姓男子駕駛之自小客車，由金門大橋湖下端往烈嶼端方向行駛上橋後，疑因操作不當，跨越黃雙線自撞對向橋面緣石後逃逸；「首撞」事故影像被後方車輛民眾拍下後立即於網路上瘋傳，造成民眾議論紛紛。

金城分局獲得訊息後立即進行調查，循線查得肇事自小客車及許姓男子駕駛，並通知到案說明後，警方依道路交通管理處罰條例第47條第1項駕車行經設有狹橋路段超車，以及第62條第1項汽車駕駛人駕駛汽車肇事逃逸等製單告發，處罰金額合計最高可罰5400元及吊扣駕照三個月。

警方呼籲用路人，金門大橋依天候狀況有不同的速限規定，務必依速限行駛，不可超速。橋上的「行人及自行車專用道」，是專供行人及自行車行駛使用，汽、機車是不得行駛於該專用道上。

金城分局說明，橋面上的分向限制線(雙黃線)也請勿跨越。違反者依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款及第16款規定，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；橋面上禁止不當超車，違反者依第47條第1項規定，處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰；橋面上不得隨意臨時停車或停車，違反者，依第55條第1項第1款及第55條第1項第1款規定，處新臺幣300元以上1200元以下罰鍰。請民眾特別注意並遵守規定，不要跟自己的荷包過不去。

金門大橋通車後，因車潮眾多，容易造成交通阻塞的情形發生，提醒民眾，下橋後要前往金寧鄉或金沙鎮，盡量避免經由市區道路前往，將可大量分散車潮。警方也將持續橋面及下橋端的交通疏導及稽查工作，以確保行車安全。