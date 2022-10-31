生華科(6492)表示，開發中新藥Pidnarulex(CX-5461)與輝瑞已上市PARP抑制劑Talazoparib合併用藥治療攝護腺癌(前列腺癌)人體臨床試驗，已正式啟動並完成第一位病人收案。此項試驗預計收治最多48位病人，經費將由輝瑞和美國攝護腺癌基金會共同贊助，輝瑞也將無償提供Talazoparib於臨床使用。

Pidnarulex(CX-5461)為市場首見、新一代的DNA 損傷修復機制藥物，因在臨床前試驗可提升PARP抑制劑療效，且用於已對PARP抑制劑產生抗藥性的腫瘤細胞仍具顯著療效，因此由輝瑞藥廠及美國攝護腺癌基金會共同成立的全球挑戰獎項(Global Challenge Awards)多輪評選後脫穎而出，最終獲選與輝瑞PARP抑制劑Talazoparib合併用藥治療攝護腺癌。

生華科指出，由於Pidnarulex具一藥治多種癌症的新穎機制，除了單獨用藥外，如與PARP抑制劑在攝護腺癌合併用藥亦展現療效，將有機會擴大應用到PARP抑制劑已獲核准的其它多種適應症，市場潛力商機將逾百億美元。

調研機構Kuick Research的一項研究，PARP抑制劑的全球市場至2028年將達到600億美元。

生華科新藥Pidnarulex和輝瑞PARP抑制劑Talazoparib合併用藥治療去勢抗性轉移性攝護腺癌人體臨床試驗，由澳洲墨爾本彼得麥克林癌症中心(PMCC)負責臨床試驗的執行和監督，預計將在澳洲4個臨床醫學中心收案。