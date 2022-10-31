大陸車商廣汽集團公布，董事會同意合資公司廣汽菲克向法院申請破產。該破產申請不會對公司的持續經營造成重大影響。

廣汽稱，近年來，受產品競爭力下滑等因素影響，廣汽菲克生產經營逐步陷入困境；目前其生產經營已陷入全面停滯，資產已不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力。截至9月底，公司因提供委託貸款及各種經營業務往來款而對廣汽菲克形成合計約人民幣10.35億元債權。

廣汽菲克的另一股東全球第四大汽車製造商Stellantis稱，在2022年上半年的業績中，已對該合資企業的投資價值做了減值處理。

Stellantis於7月宣布，有序終止與廣汽集團的合資企業廣汽菲克。Stellantis行政總裁Carlos Tavares在7月公布財報時稱，在過去5年中，在與大陸夥伴合作過程中，政治影響與日俱增。他認為終止與廣汽集團合資企業的決定不會產生重大長期影響。