第一太平戴維今（31）日下午宣布，高鐵新竹車站專一地上權招商案，由宏匯股份有限公司、環球購物中心股份有限公司共同組成的「宏匯企業聯盟」，獲選為最優申請人。

第一太平戴維今天下午發布新聞稿指出，由交通部鐵道局舉辦的「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」，於111年10月26日完成甄選程序，由宏匯股份有限公司、環球購物中心股份有限公司共同組成的宏匯企業聯盟，獲得最優申請人資格，將與鐵道局進行後續簽約作業。

第一太平戴維表示，本招商案為高鐵新竹站前最大地上權案，土地面積約1.5萬坪，最大總樓地板面積達3.24萬坪，宏匯企業聯盟預計投入155億元，以「未來之心」 Gateway Plaza為開發定位，於新竹高鐵站前打造包含車站型智能商場與辦公室的大型複合式開發案。

第一太平戴維表示，全案將取得鑽石級綠建築標章、黃金級LEED認證及黃金級智慧建築標章，因應目前政府與企業所共同提倡的減碳永續目標。

招商顧問第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，本案是鐵道局繼聯發科於今年6月簽約取得高鐵新竹專二地上權後，再度完成另一大型招商案，近兩年以來，第一太平戴維斯顧問團隊已順利協助鐵道局，完成台中烏日、桃園青埔、新竹專二與新竹站前地上權案等四宗地上權招商案，合計總招商金額超過700億元，合計商用不動產開發總面積達38萬坪。

至於，開發類型，包括商場、辦公室、旅館等使用，高鐵車站周邊商業與生活機能將大幅提升，帶動高鐵軌道經濟再次進化。