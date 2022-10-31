雷虎科技（8033）31日宣布，所屬尖端長程無人直升機業正式通過經濟部「軍民通用無人機能量籌件計劃」審議，成為經濟部本次審議專案中惟一通過的無人直升機計劃！

經濟部為配合政府推動「國防及戰略產業」朝向軍民整合發展，成立「國防科技產業發展審議會」，針對國防需求，特別選定「航太鍛造技術開發」、「軍民通用無人機」作為推動項目，以發展符合台灣軍事戰略需求的技術與產品。經過數個月的審議，雷虎科技精心設計的尖端長程無人直升機，終獲經濟部支持。

雷虎科技表示，計劃以兩年半時間研發此項多用途重量達150公斤以上、作戰半徑200公里之大型軍民通用無人直升機T-400，正式進軍全球國防軍工產業。

雷虎科技進一步表示，T-400直升機旋翼直徑達4.2公尺，採用碳纖維及航空鋁材輕量化結構，可搭載相位陣列雷達（AESA）及高倍率雙光攝影機，飛行時間可達6小時，亦具備「群飛通訊」功能，結合中華電信核網衛星設備、MEC邊緣運算平台。在通訊中斷的緊急情況下，可迅速恢復災區及戰區的通訊網，除可進行遠洋漁業探勘及貨物運輸等任務外，戰時亦可配置於我方船艦進行偵搜邊境保護及乃至於搭載防衛武器進行不對稱作戰等國防用途。

雷科科技表示，這架無人直升機之原型機，將於明年8月兩年一度的「台北國防航太展」亮相，雷虎並將安排至美國、歐洲參加各國軍工展，正式進軍國際市場。

展望未來，雷虎科技表示，將持續開發並與中華電信合作在無人機通訊領域發展，為國家國防安全盡一份心力。