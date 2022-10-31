中信兄弟昨天錯失在客場搶下「台灣大賽」門票機會，賽後總教練林威助點出落敗關鍵，在首局投捕發生配球失誤，讓一個不死三振成為勝負分水嶺，先發投手吳哲源坦言可惜，「但這是比賽的一部分。」捕手福來喜也正面看待，「事情過了就過了，專注在今天的比賽，還是期待穿上兄弟球衣、為球隊奮戰。」

昨天1局下2出局後，龍隊李凱威先敲出二壘安打，輪到林智勝打擊時，他揮棒落空但捕手卻沒能確實接補發生捕逸，讓龍隊靠著不死三振延續攻勢，最終產生3分大局。

賽後「助總」點出這個關鍵，主要是投捕在配球上發生失誤，當時捕手配了速球但投手投了變化球。福來喜今天賽前被問到此事，他認為這件事已經過去了，「不可否認他們利用這機會製造很好的局勢，這就是比賽中會發生的。」

福來喜坦言自己過去也曾遇過類似狀況，「這不會是第一次也不會是最後一次，我也不是第一個犯這種錯的人，我們是人、難免會犯錯，就專注在當下。」

相較於那次不死三振，吳哲源認為昨天的風雨更影響到自己的控球，雖然已經做好天氣不好的心理準備，沒想到風勢比自己預期的還要大，「昨天風真的太大了，有時候會亂吹，站在那裡人都會晃，但也不能為此找藉口。」