故宮文物遭摔破 藍天行動聯盟30人陳情：糾纏到底

故宮博物院日前遭爆打破3件珍貴文物引發關注，藍天行動聯盟武之璋等30人，31日下午到故宮前的廣場陳情，並遞交陳情書給副院長黃永泰，表達無言的抗議，希望院長能夠反省並下台負責「這件事不可能不了了之。」

藍天行動聯盟武之璋、中華民族團結協會以及黃埔專修班校友會等30人拉起布條「毀損國寶，必遭天譴」、「吳密查下台」，要求公布毀損經過，還原真相，以及檢調單位介入調查，限制院長吳密察出境。

武表示自己是研究歷史專家，對於國寶運送有共同的回憶，曾有一箱瓷器滾到山坡下，但裡面瓷器卻毫髮無傷，這是神明保佑，今天民進黨居然動起這批國寶的腦筋，武喊完口號後，遞交陳情書給黃永泰，強調陳情書內容是空白，代表無言的抗議。

立委陳以信10月28日指出，「明弘治款，嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款，暗龍白裏小黃瓷碗」、「清乾隆青花花卉盤」3款文物受損，全案仍在調查研議懲處當中。