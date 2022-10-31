女星大S（徐熙媛）去年11月斷開前夫汪小菲，短短3個多月再婚20年前舊愛具俊曄，宛如偶像劇的情節真實上演。夫妻倆日前接受雜誌的影音採訪時，某段對話和字幕卻不符合，使大S遭大陸網友質疑婚內出軌，替汪小菲叫屈。該雜誌事後承認字幕有誤，大S經紀人也轉發更正啟示。

大S、具俊曄是《VOGUE TAIWAN》雜誌10月封面人物，夫妻倆接受默契大考驗，被問到兩人第一次旅遊的地方，大S表示是東京，因為當時主持直播節目，挑鄰近的國家比較方便，具俊曄也附和是日本，但他說是20年前，字幕卻上10年前，讓部分大陸網友不解，認為2012年大S已經跟汪小菲結婚，怎麼還跟具俊曄旅行，猜測女方是否當時就婚內出軌，在微博掀起熱議。

為了止血，《VOGUE TAIWAN》緊急在YouTube頻道PO更正啟示澄清：「聽打字幕人員將字幕二十年前誤植為十年前，特此更正。小編音量開到最大細聽，真的是20年 Twenty years 無誤！！！」大S的經紀人也轉發此文洗刷誤會。