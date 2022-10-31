麻將最大黨的常青棋牌休閒館今（31）日舉辦一場溫馨的萬聖節公益活動，除讓長輩感受萬聖節氣氛，獲得萬聖節糖果及小禮物外，並體驗新式麻將休閒館及電動麻將桌設備。（柯宗緯翻攝）

麻將最大黨的常青棋牌休閒館今（31）日舉辦一場溫馨的萬聖節公益活動，除讓長輩感受萬聖節氣氛，獲得萬聖節糖果及小禮物外，並體驗新式麻將休閒館及電動麻將桌設備。（柯宗緯翻攝）

萬聖節誰說是年輕人的專利！麻將最大黨的常青棋牌休閒館今（31）日舉辦一場溫馨的萬聖節公益活動，除讓長輩感受萬聖節氣氛，獲得萬聖節糖果及小禮物外，並體驗新式麻將休閒館及電動麻將桌設備，讓長輩與常青的伙伴一起開心動動腦，度過不一樣的萬聖節。

今天10多位高雄市居家長期照護發展協會的長輩到場，長輩對全新型態的麻將休閒館感到很好奇，現場還有全天候供應的咖啡、茶及點心，牆上掛滿油畫，好像是在藝廊喝咖啡一樣，新型電動麻將桌可自動洗牌排牌，直呼「這也太方便了」，當下就跟平常相處的伙伴們用糖果當籌碼，進行專屬萬聖節的趣味方城之戰。

高雄市居家長期照護發展協會理事長謝碧綾表示，以長期照顧長輩的經驗體悟，預防失智症的方法之一，就是多動腦預防腦部退化，因此適時參加打麻將、橋牌、撲克牌或象棋等活動，不只可以動腦，更有機會與人互動交談，因此豐富社交生活，進而改善身心健康。

麻將最大黨的常青棋牌休閒館（左營館），正好在該協會附近，理事長看到休閒館的環境時頓時眼睛一亮，主動與休閒館聯絡，希望在萬聖節讓協會長輩們有個不一樣的體驗活動，也因此跟平日就十分關心長輩及公益的麻將最大黨黨主席郭壐一拍即合，共同為協會長輩規劃了這個特別又溫馨的萬聖節活動。

麻將最大黨黨主席郭壐指出，以往傳統的麻將館總給人環境不佳，暗藏非法的感覺，上週看到新聞，有1 名高齡92歲的阿嬤去麻將館打牌結果卻被抓，讓他覺得很難過，因此他成立這個黨，就是希望反轉麻將汙名形象。

郭壐直說，其實長輩打麻將是一種很好的休閒活動，不僅僅是娛樂，也能達到關懷與長照的目標，希望政府好好規畫，能多做一些對長輩好的事，因此他對場館的環境跟管理十分要求，就是要讓社會大眾徹底改觀。

「打麻將是一種正當的智能競賽！」郭壐也透露，麻將最大黨將在明年農曆春節過後，舉行全國慈善公益盃麻將大賽，第一名可獲得獎金50萬元，麻將大賽募集的善款也將回饋給台灣慈善公益團體，同時盼培養出具有參加國際賽事實力的台灣麻將選手。