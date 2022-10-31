中市1家居家清潔公司控告王姓前員工，在客戶家偷竊導致客戶在網路發表有損商譽言論，半年來生意減少68筆、損失高達661萬餘元，要求他賠商譽損失600萬元。王男抗辯說，公司無法證明客戶解約是因偷竊事件造成，法官認為解約因素可能因疫情、經濟或搬遷等；網路發言是針對公司處理態度，而判公司敗訴，可上訴。

清潔公司指控，王男自2020年6月1日至2021年5月31日期間擔任公司清潔管家，期間竊取客戶家中財物，該客戶提告請求公司對偷竊案負連帶賠償責任。

清潔公司說，客戶還在網路平台發表毀損商譽言論，導致2021年11月30日起至2022年5月31日期間，公司在大台中地區的合約總數減少68筆，損失高達661萬多元，向王男求償商譽損失600萬元。

王男抗辯指出，該客戶向警方報案前，他已離職，客戶在網路發言內容，是針對公司處理態度不佳，而非他的偷竊行為，且公司並未舉證客戶是因偷竊事件而解約。

法官追查，客戶網路發言內容有「清潔的非常差，而且管家還會偷竊，公司直接推給管家，客戶一點保障都沒有」、「官方SOP就是拿員工入職時提供的良民證，就要免除公司責任」、「公司從到尾沒有一句抱歉，沒有派人協助，調解時，直言不打算負任何責任」、「如此不負責任的態度、可怕的公司，我們會不計代價讓大家知道」等語。

法官認定，清潔公司只提業績損失統計，但未提相關財務報表、發票資料、報稅資料或合約等，來證明業績減少600萬元，且客戶解約原因很多，或因疫情、經濟及搬遷等，難以認定與竊盜有因果關係。

法官說，王男偷竊實屬不當，但客戶在網路發言是針對公司的處理態度，且難以認定竊盜事件導致公司受600萬元商譽損失，求償並無理由，全案駁回。