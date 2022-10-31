黃子佼（右）大方贈送Lulu愛馬仕包包。（摘自臉書）

Lulu今表示聞愛馬仕聞到財富自由的味道。（東冉娛樂提供）

Lulu日前送給黃玉米脖圍，結果忘記拿掉標價。（黃子佼提供）

黃子佼、Lulu（黃路梓茵）10月31日合體出席「Aruta Soup 2022 Taipei Exhibition」登台個展記者會，Lulu日前收到黃子佼贈送的愛馬仕包包時，興奮地狂聞停不下來，包包有什麼味道？她笑言，有種財富自由的味道，還有師父黃子佼愛的味道。

黃子佼感謝親朋好友及網友都熱情提供相關資訊，也感謝Lulu願意接受2手包，「這個包有很多愛的傳承，但應該沒有應該沒有第二次了，因為第一次得獎比較珍貴」，價錢多少？黃子佼則說「不要講錢，講錢就俗氣了」。

得到愛馬仕的Lulu今羞澀表示，「我怎麼提都覺得很害羞，有種『我可以嗎？』的感覺，就像小女孩偷穿媽媽高跟鞋，之前都在電視上看到，沒想到我也會擁有，我還在學習怎麼跟它相處，甚至不知道怎麼提才好」。

Lulu將愛馬仕放在家裡包櫃的正中間，當作鎮店之寶，她笑說一收到包包就有很多同學、朋友私訊預約，說想到她家賞包，「他們都問我哪天有空，想來賞包，今天在家裡化妝時化妝師還問我包包在哪裡，他想要賞包」，黃子佼聽後露出不可思議表情，笑虧為什麼不到百貨公司賞包。

黃子佼坦言在金鐘紅毯承諾要送愛馬仕包包，是因為當時完全沒想到2人會得獎，「我自己也很驚訝會有這結果，因為很久沒有走紅毯想說許個願，你沒看我得獎時還一副坐著看好戲的樣子」。

黃子佼透露金鐘獎當晚也送了一幅畫送給老婆孟耿如，「她像少女一樣雀躍的跳了30秒，我好感動喔」；黃子佼也說Lulu相當疼愛黃玉米，最近還送了一個手作的編織脖圍，「她拿給我的時候我覺得好可愛，結果價錢沒有撕掉，上面590的標籤還在」，Lulu著急的解釋心意最重要，黃子佼事後稱讚Lulu：「她值得現在的行情，因為一路以來慢慢地攀爬，連逛市集都會想到我女兒，我是非常非常感動的」。

得到金鐘獎後會漲價嗎？Lulu表示不會，結果卻遭黃子佼爆料：「她敢變？她已經比我高了」，接著繼續爆料，「嘉義要辦旅展以前都找我，今年想找Lulu一起搭檔，結果嘉義縣政府說怕Lulu價格太貴，啊我是很便宜，江湖上都知道她價錢，都傳到嘉義去了」，Lulu緊張解釋自己CP值很高。

黃子佼接著再說，Lulu近日接到百萬豪車代言，自己卻是百元的蒸氣眼罩，還在旁細算兩人代言產品的價格差異，「我們代言的價差是一萬倍耶」，還作勢要Lulu回送他一台代言豪車，嚇得Lulu緊張不已，說要再等她10年才行。