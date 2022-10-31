高雄市長陳其邁30日舉辦大岡山造勢，現場湧入超過2萬名支持者力挺，造勢現場除了找來立法院長游錫堃、農委會主委陳吉仲、立委劉世芳、立委賴瑞隆、立委邱志偉等人站台，也特別邀請知名歌手孫淑媚到場演唱，活動主持群更是化身孫淑媚鐵粉，在台下跟著孫淑媚忘情合唱，場面活潑有趣。

陳其邁大岡山造勢活動由立委邱議瑩、高市議員高閔琳帶領民進黨市議員候選人黃偵琳、林慧欣共同主持，4人不僅在主持環節台風穩健，獲得一陣好評，還在孫淑媚演唱「媽媽你無對我講」時，化身鐵粉在台下忘情跟著合唱，意外展現4人在政治專業形象下，活潑可愛的一面。

黃偵琳表示，自己和邱議瑩、高閔琳、林慧欣私底下有深厚交情，這次有機會在合體主持已經相當開心，竟然還可以聽到偶像孫淑媚現場演唱，她忍不住和其他3位主持人跟著合唱，事後看到助理拍下的影片，笑稱4人或許可以組成「俗」女團出道。